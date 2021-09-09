Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Hindistan'daki üretimine son veriyor. 25 yıldır ülkede üretim yapan Ford'un bu kararında, uzun yıllardır istenen kârlılığın sağlanamaması ve ülkedeki otomobil pazarından alınan payın da yüzde 2'de kalmasının etkili olduğu belirtildi. Öte yandan, son 10 yılda Ford'un Hindistan'da 2 milyar dolarlık kayıp yaşadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin konuşan Ford Hindistan başkanı Anurag Mehrotra, "Çabalarımıza rağmen, uzun vadeli kârlılığa yönelik sürdürülebilir bir yol bulamadık. Bu karar, yıllarca birikmiş kayıplar, kalıcı endüstri kapasitesi fazlalığı ve Hindistan otomobil pazarında beklenen büyüme eksikliği ile pekişti" dedi.

Ford'un ülkeden çıkış planına göre, 2021'in dördüncü çeyreğine kadar batı Gujarat eyaletindeki Sanand'daki fabrikasında operasyonlar ve 2022'ye kadar da Chennai'deki güney Hindistan fabrikasındaki araç ve motor üretimini sonlandıracak.

ABD'li otomobil üreticisinin, bazı otomobillerini ithalat yoluyla Hindistan'da satmaya devam edeceği ve bayilere mevcut müşterilere hizmet vermeleri için destek sağlayacağı kaydedildi. Ford'un fabrika kapatma kararından yaklaşık 4 bin çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

ABD'li diğer üreticiler General Motors ve Harley Davidson da, bir zamanlar katlanarak büyüme vaat eden bir pazar olan Hindistan'dan geçtiğimiz dönemde çıkış yapmıştı. Hindistan pazarında, Suzuki ve Hyundai tarafından üretilen düşük maliyetli otomobillerin ağırlığı hissediliyor.