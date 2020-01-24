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Ford Otosan, endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini Kocaeli fabrikasında devreye aldı. Şirket açıklamasına göre, akıllı fabrika uygulamaları ile Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "Global Lighthouse Network" listesine girmeye hak kazanan Ford Otosan, endüstri 4.0'a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda bir adımı daha tamamladı.

Şirket, Kocaeli fabrikasında nesnelerin interneti (IoT) ve endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini kullanıma alırken, elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kapsamında da endüstri 4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac şekillendirme yeteneği olan yeni pres hattını kullanıma aldı.

Ford Otosan'ın, Kocaeli fabrikasında devreye aldığı tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazılım platformu üzerinde yapay zeka algoritmaları ile veriden değer yaratmayı hedeflediği bildirildi.

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibinin gerçek zamanlı olarak sağlanacağı kaydedildi.

Toplam 2.2 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi'nin, gelişmiş otomasyon alt yapısı sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunduğu kaydedildi. Böylece, yıllık iç kaynak işleme kapasitesi yüzde 18 oranında artarak 160 kalıp/yıl temposuna ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de yüzde 30 daha yüksek ilerleme hızı yakalandığı bildiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan'ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon euroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı "Hat 30" ise Kocaeli fabrikasında pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı.

'KOCAELİ LİSTEYE GİREN İLK FORD FABRİKASI OLDU'

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv sanayinde üretim ve rekabetin hızla dönüştüğünü ve yeni bir sürece girdiklerini belirterek, "Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız endüstri 4.0 çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonucunda Kocaeli Fabrikamız, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak 'Global Lighthouse Network' ağına katıldı. Ford’un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, endüstri 4.0'a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük" dedi.