Ford Trucks ihracatta kendi rekoru kırdı

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Ford Trucks, önümüzdeki dönem için yeni pazarlara adım atarak ağır ticari pazarında global büyümesini sürdürdüğünü açıkladı.

Ford Trucks’ın yılın ilk 3 ayındaki performansını ve global büyüme planlarını paylaşan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, pandemi ile birlikte ağır ticari endüstrisinde inişlerin çıkışların yaşandığı zorlu ancak başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını kaydetti.

Turfan, "Pandemiyle beraber fiziksel yapılan birçok alışveriş e-ticarete kayarken, bu da doğal olarak lojistik ve nakliye ihtiyacını artırdı. Pandeminin bu etkisine paralel olarak, özellikle kamyon, çekici talebinde artış devam ediyor. Ağır ticari endüstrisi, 2021’e büyüme ivmesiyle başladı, önümüzdeki dönem bu büyümenin devam edeceğini öngörmekteyiz. 2021 yılı ilk çeyrekte 6 bin 100 adet satışa ulaşan ağır ticari pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 150 büyüme gösterdi. Çekici segmenti yüzde 66’lık pay ile bu büyümede önemli rol oynadı. Ford Trucks olarak biz de 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaparak ilk 3 ay sonunda yüzde 30’un üzerinde pazar payı elde ettik" dedi.

Ford Trucks’ın uluslararası pazarlarda satış rakamlarının güçlendiğini belirten Turfan, “Uluslararası pazarlarda satış adetlerimizi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137 artırarak en yüksek ihracat adetlerine ulaştık” bilgisini paylaştı.

Turfan, "Orta ve Doğu Avrupa'daki genişlememizi 2018'de tamamlamıştık. Batı Avrupa'daki yapılanmamıza ise 2019’da İspanya, Portekiz ve İtalya'daki distribütörlerimizi atayarak başladık. Mart ayında Belçika'daki ilk distribütörümüzü atayarak pazara girdik. Sırada Almanya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg var. Özellikle, Almanya bizim için en önemli pazarlardan biri ve buradaki görüşmelerimizde son faza geçtik. Çok kısa bir süre içinde Almanya pazarına girmeyi hedefliyoruz” dedi.