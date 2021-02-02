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HaberlerOtomobilFord ve Google’dan iş birliği
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Otomobillerine Google uygulamalarını entegre edecek

Ford ve Google, mobilite hizmetleri sunmak ve Ford’un dönüşüm planını hızlandırmak için iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Ford, iş birliği kapsamında Google'ın veri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak üzere Google Cloud'u bulut sağlayıcısı olarak tercih etti. Altı yıllık iş birliği kapsamında 2023 yılından itibaren tüm fiyat seviyeleri dahil olmak üzere gelecekteki Ford ve Lincoln modelinde, entegre Google uygulamaları ve hizmetleri Android tarafından sağlanacak

Ford ve Google’dan iş birliği
HABERTURK.COM

Ford ve Google, Ford’un dönüşüm stratejisini hızlandırmak ve bağlantılı araç deneyimini artırmak için özel bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Ford aynı zamanda Google'ın veri, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak üzere Google Cloud'u bulut sağlayıcısı olarak kullanacak. 6 yıllık ortaklık kapsamında, 2023 yılından itibaren Ford ve Lincoln araçlarında entegre Google uygulamaları ve hizmetleri, Android tarafından desteklenecek.

Yenilikçi bir yaklaşımla hareket eden Ford ve Google, Team Upshift adında yeni bir ortak çalışma grubu kuracaklarını da duyurdu. İki şirketin bilgi ve becerilerini bir araya getiren yeni oluşum, Ford’un dönüşümünü hızlandıran, kişiselleştirilmiş tüketici deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyan veriye dayalı çözümler sunacak. Bu yenilikçi çözümlerin müşterilere araç satın alırken yeni alışveriş deneyimleri geliştirilmesi, veriye dayalı yeni satın alma teklifleri oluşturulması ve daha fazlasını içerdiği kaydedildi.

Ford Başkanı ve CEO'su Jim Farley, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ford, elektrifikasyon stratejisi kapsamında, bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli dönüşümüne öncülük ederken, Google ile bir araya gelerek, kullanıcılarına benzersiz bir deneyimi sunacak ve işimizi modernize edecek bir inovasyon gücünü de oluşturuyor” diye konuştu.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai ise, "Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine yenilikçi çözümleriyle yön veriyor. Ford'un dönüşümünü hızlandırmak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google’ın gelişmiş yapay zeka, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformlarını sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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