Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas, Avustralya ve Bakü'deki yarışları, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Bahreyn, Çin ve İspanya'daki yarışları ilk sırada tamamlamıştı.

Monaco Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 112 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 105

3. Max Verstappen (Hollanda): 66

4. Sebastian Vettel (Almanya): 64

5. Charles Leclerc (Monaco): 57

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 217 puan

2. Ferrari: 121

3. Red Bull: 87

4. McLaren: 22

5. Racing Point: 17