Formula 1 İtalya GP'de! Formula 1 yarışı saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1'de sezon heyecanı hız kesmeden sürüyor. Hollanda Grand Prix'sinde Oscar Piastri'nin birinciliği, Max Verstappen'in ikinciliği ve Isack Hadjar'ın üçüncülüğü ile tamamlanan sürpriz yarışın ardından gözler şimdi İtalya'ya çevrildi. Sezonun 16. yarışı, "hız tapınağı" olarak bilinen Monza Pisti'nde yapılacak. İşte merak edilenler...
Dünyanın en prestijli motor spor organizasyonu Formula 1, bu hafta sonu İtalya Grand Prix’si ile devam edecek. 5 bin 793 metrelik Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden koşulacak yarış, Hollanda GP’de alınan şaşırtıcı sonuçların ardından daha da merakla bekleniyor. Tüm dikkatler, takvimdeki 16. yarış için Monza’ya çevrildi. Peki, Formula 1 yarış saat kaçta, hangi kanalda? F1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta? İşte Formula 1 sıralama turları takvimi...
FORMULA 1 İTALYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Formula 1 İtalya Grand Prix'inin antrenman seansları 5 Eylül saat 14:30 ve 18:00'de, 6 Eylül 13:30'da olacak. Sıralama turları ise 6 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de gerçekleşecek.
İtalya GP yarışı ise 7 Eylül Pazar günü saat 16:00'da yapılacak.
İtalya'da 5,7 kilometrelik pistte 53 tur yapılacak İtalya Grand Prix'inde ilk 3 merakla bekleniyor.
Formula 1 İtalya Grand Prix, beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI
1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 205
4. George Russell (Büyük Britanya): 184
5. Charles Leclerc (Monako): 151