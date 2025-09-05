Dünyanın en prestijli motor spor organizasyonu Formula 1, bu hafta sonu İtalya Grand Prix’si ile devam edecek. 5 bin 793 metrelik Monza Pisti’nde 53 tur üzerinden koşulacak yarış, Hollanda GP’de alınan şaşırtıcı sonuçların ardından daha da merakla bekleniyor. Tüm dikkatler, takvimdeki 16. yarış için Monza’ya çevrildi. Peki, Formula 1 yarış saat kaçta, hangi kanalda? F1 İtalya GP ne zaman, saat kaçta? İşte Formula 1 sıralama turları takvimi...