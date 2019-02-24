Epic Games yayınladığı bir açıklamayla 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fortnite Dünya Kupası 2019 senesi boyunca düzenlenecek rekabetçi etkinliklerde dağıtılacak 100 milyon dolarlık ödül havuzunu duyurdu.

Epic Games tarafından geliştirilen ve dünya çapında 200 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Fortnite oyununun 2019 programı açıklandı.

Buna göre ilk duyurusu geçen yıl yapılan Fortnite Dünya Kupası, 13 Nisan’dan 16 Haziran’a kadar sürecek 10 haftalık Çevrimiçi Açık elemeler ile başlayacak. Elemelerin her haftasında gerekli koşulları sağlayan oyuncular 1 milyon dolarlık ödül havuzu için yarışacaklar.



KUPA TEMMUZ’DA NEW YORK’TA

Dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularına açık olan elemeler sonucunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 ikili takımı 26-28 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek 30 milyon dolar ödül havuzlu Fortnite Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.

Dünya Kupası’na katılan her bir oyuncu en az 50 bin dolar kazanmayı garantilerken, Fortnite Dünya Kupası Tekli Şampiyonu olmayı başaran oyuncu 3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Verilen bilgiye göre 1 milyon dolar nakit ödüllü haftalık turnuvalar yıl sonuna kadar devam edecek. Rekabet ortamını çeşitlendirmek için bu turnuvalarda farklı tür mod ve formatlar kullanılacak. Ayrıca Epic Games, dünyanın farklı yerlerindeki partnerleriyle işbirliği yaparak onlara turnuva araçları ve ödül konusunda yardım edecek.