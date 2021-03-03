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Çinli Geely tarafından 2010 yılında satın alınan İsveçli otomotiv markası Volvo, otomotiv endüstrisi üzerindeki iklim kaynaklı baskılara paralel olarak elektrikli araç trendine ayak uydurarak, 2030 yılında fosil yakıtlı araç satışını durduracağını ve yeni elektrikli modellerin sadece online ortamda satılacağını açıkladı.

Volvo, açıklamasında elektrikli geçişinde 2025 yılı itibarıyla satışların yarısının elektrikli araç olması yönünde bir plan açıklarken kalan satışların da hibrid olacağını belirtti. Böylelikle sadece fosil yakıtla çalışan Volvo araçların satışının 4 yıl sonra durması planlanıyor.

Halihazırda piyasada XC40 Recharge modeli dışında elektrikli modeli olmayan markanın geçişi nasıl sağlayacağı merak edilirken otomobil üreticileri arasında müşteri kaybetmemek ve regülatörleri kızdırmamak için elektrikli geçişini sağlamaya yönelik trend dikkat çekiyor.

Ford geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa genelinde 2030 itibarıyla sadece elektrikli binek araçları satacağını duyurmuş, GM ise sıfır emisyonlu araçlar için 2035 yılını işaret etmişti.

Volvo'nun Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Henrik Green açıklamasında "içten yanmalı araçlar için uzun vadeli bir gelecek yok" ifadelerini kullanırken "Sadece elektrikli araç satışına geçiş Volvo'nun müşteri beklentilerini karşılamasını ve ve aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçası olmasını sağlayacak" dedi.

Yeni, küçük bir elektrikli SUV modeli olan C40 Recharge'ı da tanıtan Volvo, online satışlara yoğun yatırım yaparak ürün karmaşıklığını düşüreceği ifade edildi. Fiyatlamada daha şeffaf bir sürece girecek olan şirket, elektrikli pazarın lideri olan Tesla'nın sadece online olan satış modelinin benzeri bir strateji izlemesi bekleniyor.