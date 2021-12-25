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Fotoğraf çekmek isterken son model aracından oldu

Manavgat'ta orman yangınından etkilenen Ulukapı Bardaklar mevkiindeki kesim alanında fotoğraf çektirmek isteyen Rus uyruklu Türk vatandaşı, dumanlar çıkmaya başlayan aracının 90 metrelik şarampole inerek hurdaya dönmesine engel olamadı

Fotoğraf çekmek isterken son model aracından oldu
Fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu
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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde fotoğraf çekmek için orman yangınından etkilenen Ulukapı Bardaklar mevkiindeki kesim alanına gelen Rus uyruklu Türk vatandaş lüks otomobilinden dumanlar çıkmaya başlayınca aracını terk etti. Alkhazur Abukaev’in inmesinin ardından lüks otomobil, kesilen ağaçlar arasında 80-90 metre aşağıya inerek ağaç köklerine takılıp durabildi.

İlginç olay, Manavgat Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde yaşandı. Bardaklar mevkiinde A 278 EA 95 Rus plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün çıkmaz yolu fark ederek geri döndüğü sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı. Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise kesim alanına doğru 80-90 metre aşağıya indikten sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.

Araç, şarampole doğru hareket etmeden araçtan inen sürücü ise ekin tarlasına doğru gittikten sonra geri gelirken, şarampolden aşağıya yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Aracın arkasından aşağıya inen araç sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulurken, içerisinde yanma olduğu ve kapılarının kilitli olduğu belirlenen otomobil, itfaiye görevlileri tarafından camları kırılmak suretiyle açılarak söndürüldü.

Olay anını gören vatandaşlar, otomobilin mahalle içine doğru gittiğini belirterek, “Yol bittiğinde geri döndü ve kesim alanının kıyısında araçtan indi. Bu sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü araçtan uzaklaşıp bağırarak ekin tarlasına doğru giderken araç aşağıya doğru inmeye başladı. Araç takılıp durduğunda araç sürücüsü de geldi ve inmeye çalışırken yuvarlandı” diye konuştular.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEMİŞ

Kazayı ucuz atlatan Rus ve Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, Antalya’da ikamet ettiğini, fotoğraf çekmek amacıyla geldiğini, araçtan bir anda dumanlar çıkınca paniğe kapıldığını dile getirdi.

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