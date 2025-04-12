'Fotoğrafçı' film serisi Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Samih Rifat: “Çok İş Var Yapacak” sergisi kapsamında, görmenin, kaydetmenin ve yorumlamanın sınırlarını sorgulayan yeni bir film seçkisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Michelangelo Antonioni “Cinayeti Gördüm”

İzleyiciyi bakışın doğasına, gerçeklik algısına ve görüntünün hafızasına dair derin bir yolculuğa çıkaran “Fotoğrafçı” başlıklı program 2-25 Mayıs arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek 5 film ile çevrimiçi gösterilecek 1 film olmak üzere toplam 6 filmden oluşuyor.

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“Bill Cunningham New York”

Bu özel film seçkisi, Rifat’ın Akla Kara Arası adlı fotoğraf kitabında yer verdiği usta fotoğrafçılar Sebastião Salgado, Henri Cartier-Bresson, Josef Koudelka ve Bill Cunningham üzerine yapılmış belgeselleri içeriyor. Ayrıca, sinema tarihine damgasını vurmuş iki kurmaca film de programda yerini alıyor.

Sebastião Salgado "Toprağın Tuzu"

Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyicilerle buluşacak filmler arasında, Win Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado tarafından çekilen dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado’nun insanlık trajedilerinden doğaya uzanan yolculuğunu anlatan “Toprağın Tuzu” yer alırken; Alfred Hitchcock’un ikonik yapıtı “Arka Pencere”, bir fotoğrafçının dahil olduğu gizemi takip ederek sinema ve fotoğrafçılık arasındaki bağı gözler önüne seriyor.

REKLAM Coşkun Aşar “Koudelka Aynı Nehirden Geçmek”, Michelangelo Antonioni’nin başyapıtı “Cinayeti Gördüm” ise rastgele çekilen bir fotoğrafın izini sürerken görsel medyanın gerçekliği nasıl şekillendirdiğini sorguluyor. Efsanevi fotoğrafçı Josef Koudelka’nın Akdeniz’in antik kalıntıları arasında yaptığı keşiflere eşlik eden, yönetmenliğini Coşkun Aşar’ın üstlendiği “Koudelka Aynı Nehirden Geçmek”, fotoğrafın belgeleyici gücünü ve zamana meydan okuyan doğasını inceliyor. Programda ayrıca, New York’un emektar moda fotoğrafçısının hayatına odaklanan, Richard Press imzalı “Bill Cunningham New York” da sinemaseverlerle buluşuyor. .png Çevrimiçi gösterim kapsamında ise Heinz Bütler’in yönettiği ve Henri Cartier-Bresson’un yaşamı ile fotoğrafa bakışına odaklanan “Henri Cartier-Bresson: Bir Bakışın Biyografisi”, 9 ve 10 Mayıs’ta Pera Müzesi’nin web sitesinden izlenebilecek. Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. REKLAM GÖSTERİM PROGRAMIToprağın Tuzu10 Mayıs Cumartesi – 15.0023 Mayıs Cuma – 19.00 Arka Pencere