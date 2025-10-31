Fransa'da avukatlar, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi cezaevinde ziyarete giden bakanı şikayet etti

Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, 29 Ekim'de Paris'te La Sante Cezaevi'ndeki Sarkozy'yi ziyaret etti.

Yaklaşık 30 Fransız avukattan oluşan bir topluluk, ziyareti nedeniyle Darmanin hakkında "yasa dışı çıkar sağlama" suçlamasıyla dün Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayette bulundu.

Avukatların, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, Darmanin'in söz konusu ziyaretiyle, mahkeme karşısına çıkan vatandaşların adalete ve müvekkillerin avukatlarına olan güvenini zedeleyebileceği belirtildi.

CJR, ülkede görevi başındaki bakanları yargılama yetkisine sahip tek mahkeme olarak biliniyor.

Sarkozy 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.