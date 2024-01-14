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        Haberler Dünya Fransa'da camiye kundaklama girişimi

        Fransa'da camiye kundaklama girişimi

        Fransa'nın Finistere vilayetine bağlı Saint-Martin-des-Champs kasabasındaki camiye sabah namazı sırasında kundaklama girişiminde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:30
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        Fransa'da camiye kundaklama girişimi
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        Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada, Saint-Martin-des-Champs'daki camiye 13 Aralık'ta sabah namazı sırasında yapılan kundaklama girişimi kınandı.

        CFCM, cami cemaati ve yönetime desteğini ifade ederken, Fransa'daki tüm camilere dikkat etme çağrısında bulundu.

        İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Finistere'deki Müslümanlara desteğini ifade etti.

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