2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde tarihi bir başarının eşiğinde bulunan Milli Takımımız, gruptaki 8. maçında dün Fransa ile 1-1 berabere kalmış ve zorlu deplasmandan lider dönmüştü. 1 puanı Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golle kazanan ay-yıldızlılar golden sonra Arnavutluk mücadelesinde olduğu gibi asker selamı vermiş ve maç sonrasında da liderliği kutlamıştı. Fransız rejisi, bir skandala imza atarak bu anları ekranlara yansıtmamıştı. Fransa'dan skandala dair bir açıklama geldi.

Sporx'te yer alan habere göre maçın yayınını ve dağıtımını yapan Fransız medya şirketi M6 Group, asker selamını yayınlamama nedenlerinin UEFA'dan aldıkları talimat olduğunu duyurdu.

M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşma Fransa'da 7.4 milyon izleyici tarafından takip edilirken, Türkiye'de de bu sayının 9.9 milyon olduğu belirtildi.