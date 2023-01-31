Fransa'daki protestolara 1 milyonu aşkın kişi katılabilir

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun bölgesel istihbaratın gizli bir belgesine dayandırdığı habere göre, emeklilik reformuna karşı Paris'teki gösteriye 70 bin ila 100 bin, ülke genelindeki gösterilere ise toplam 1 milyon ila 1,2 milyon kişinin katılacağı tahmin ediliyor.