Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı

Fransa erken seçime giderken Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağını 8 Temmuz'a kadar uzattı ve hafta sonu gösteri düzenlenmesini yasakladı.

Fransız yönetimi, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı ileri sürülen anayasal reforma karşı çıkan bağımsızlık yanlılarını tutuklamasının ardından, Ada sakinlerine yönelik ek kısıtlayıcı önlemler aldı.

Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bildiriye göre, 20.00 - 06.00 saatlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Fransa'da, seçmen erken genel seçimin ilk turu için 30 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken yönetim ise Yeni Kaledonya'da 29 Haziran saat 06.00'dan 30 Haziran saat 20.00'ye kadar gösteri yapılmasını yasakladı. REKLAM Öte yandan, Fransız hükümetinin Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reform girişimine karşı Ada'da bağımsızlık yanlılarının başlattığı olaylar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 1520'ye yükseldi. NE OLMUŞTU? Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti Yeni Kaledonya halkı Kanakların taleplerini bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti. Ada'da çıkan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu. Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.