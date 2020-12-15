İtalyan gazeteci-yazar Augias, Fransız onur nişanını iade etti! 0:00 / 0:00

AA

İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti.

İTALYAN ARAŞTIRMACI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 10 Aralık'ta tamamlandığını açıkladığı Regeni cinayetine ilişkin soruşturma, genç İtalyan araştırmacının işkence sonucunda öldüğü ve olaya 4 Mısırlı gizli servis ve güvenlik görevlisinin de karıştığı gibi önemli detayları ortaya koymuştu.

İTALYA İLE MISIR İLİŞKLERİ GERİLDİ

İtalyan kamuoyu ve makamları, cinayetin işlendiği günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyordu. Bu durum, İtalya-Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine de yol açtı.

FRANSIZ NİŞANINI GERİ VERECEĞİNİ AÇIKLADI

AA'da yer alan habere göre La Repubblica gazetesindeki köşesinde önceki gün, öldürülen Giulio Regeni’nin hatırası ve ödülün önemine atfen kendisinde bulunan "Legion d'Honneur" onur nişanını iade edeceğini açıklayan İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias, dün sabah saatlerinde Fransa'nın Roma Büyükelçiliği'ne gitti.

FRANSA'NIN ROMA ELÇİSİNE İADE ETTİ

Büyükelçiliğe girişinden önce gazetecilere nişanı gösteren Augias, Fransa'nın Roma Büyükelçisi Christian Masset ile görüştü ve nişanı iade etti. Augias, büyükelçilik çıkışında basına yaptığı açıklamada, büyükelçi ile acı ama samimi bir diyalogları olduğundan bahsederek, şunları söyledi:

"SİSİ'YE BÖYLE ÖNEMLİ BİR NİŞANI VERDİNİZ"

"Büyükelçi, nişanı neden iade ettiğimi anladığını ancak buna katılmadığını söyledi. Fransa'nın her zaman insan haklarının savunulmasında ön sırada yer alacağını belirtti. Ben de ona (Eski Libya Devlet Başkanı Muammer) Kaddafi'nin, yanılmıyorsam 2009 idi, Roma'ya yaptığı resmi ziyareti hatırlattım. (Cumhurbaşkanlığı sarayı) Quirinale'de bandoyla resmi törenle karşılandı ama kendisine herhangi bir nişan verilmedi. Sisi'ye böyle prestijli bir nişanın verilmesi ki bu nişan şovalyelik nişanı değil, özel erdemleri olanlara verilen bir nişan. Bu nedenle kendiminkini iade ettim."

"SİSİ DE O CİNAYETİN ORTAĞIDIR"

Augias, dünkü yazısında Regeni cinayetinde Mısır yönetiminin sorumluluğuna işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Sisi'nin, astlarının işlediği suçlarda nesnel olarak suç ortağı olduğunu söyledim" dedi.