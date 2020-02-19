Fransız yazarlar Ankara'da

28 Şubat'ta başlayacak olan 14'üncü Ankara Uluslararası Kitap Fuarı'nda konuk ülke Fransa olacak. Bu vesile ile Institut Français Ankara fuar kapsamında bir çok konferans, söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Etkinliklere katılmak üzere Institut Français Ankara tarafından davet edilen Jean-Christophe Grangé, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Brigitte Labbé, Jean-Paul Mongin, Gaye Petek ve Nedim Gürsel Ankara'da tam bir frankofon rüzgarı estirecek.

Yazarlar ayrıca Fransızca eğitim veren okul ve üniversitelerde yazı atölyeleri ve söyleşilere de katılacak. Institut Français Ankara'nın Congresium'daki kitap fuarı standı, bu çok ünlü yazarların imza günleri dışında renkli etkinliklere de sahne olacak.