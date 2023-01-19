Europe 1 radyosunun Fransa iç istihbaratının notuna dayandırdığı bilgiye göre Paris'te 50 bin ila 80 bini başkentte olmak üzere ülke genelinde 550 bin ila 750 bin kişinin sokağa inmesi öngörülüyor. Ayrıca, Paris'teki gösteriye 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.