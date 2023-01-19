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Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

Fransa'nın başkenti Paris’te toplu taşıma çalışanları, emeklilik şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle bazı metro hatları kapatıldı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkartacak reforma karşı toplu ulaşım, eğitim, enerji gibi çok sayıda sektör greve giderken ülke genelinde gösteriler düzenliyor.
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Başkent Paris'te göstericiler yerel saat ile 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fransa genelinde 10 bin polis ve jandarma gösteriler ve grev kapsamında görevlendirildi.

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Europe 1 radyosunun Fransa iç istihbaratının notuna dayandırdığı bilgiye göre Paris'te 50 bin ila 80 bini başkentte olmak üzere ülke genelinde 550 bin ila 750 bin kişinin sokağa inmesi öngörülüyor. Ayrıca, Paris'teki gösteriye 200 ila 400 "radikal" kişinin katılması bekleniyor.

     

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Emeklilik reformuna karşı grevin ana gündem olduğu ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 11 bakanla İspanya'da.

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve ulusal demir yolu şirketi SNCF çalışanlarının greve gitmesiyle ülke genelinde toplu taşımada gün içinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

     

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

     

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

     

     
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

    Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı grev ve protesto duyurusu yapmıştı.
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu
  • Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa çıktı: Paris'te grev hayatı durdurdu

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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