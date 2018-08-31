Fredericia - Herfolge Koge maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında Fredericia ile Herfolge Koge, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Fredericia 8 puanla 5. sırada, Herfolge Koge 15 puanla 1. sırada bulunuyor. Fredericia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Herfolge Koge, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 324. İddaa'da Fredericia kazanır 1.90, berabere biter 3.20, Herfolge Koge kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Fredericia son hafta oynanan Hjorring maçında 1-3 yenildi.

Herfolge Koge ise Esbjerg karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fredericia, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Herfolge Koge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Herfolge Koge, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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