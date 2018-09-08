Fredericia - LFA maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fredericia, 09 Eylül 2018 Pazar günü LFA takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. Fredericia 11 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken LFA 6 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Fredericia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. LFA son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da Fredericia kazanır 1.60, berabere biter 3.20, LFA kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Fredericia son hafta oynanan Hjorring maçında 1-3 yenildi.

LFA ise Skive IK karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Fredericia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fredericia, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

LFA, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda LFA 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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