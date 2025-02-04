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        Haberler Gündem FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü için ışıklandırıldı

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kanser Günü için ışıklandırıldı

        İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 04.02.2025 - 23:40
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        FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü için ışıklandırıldı
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        Her yıl 4 Şubat'ta kanser hastası bireylere dikkati çekmek amacıyla birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

        Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.

        Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.

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