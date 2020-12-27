Fuat Çapa'dan Fırat Aydınus'a tepki! 0:00 / 0:00

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona erdi. Lacivert-beyazlılar, 10 kişi kaldığı maçta son bölüme 2-1 önde girse de 90+2'de Visca'nın golüne engel olamazken teknik direktör Fuat Çapa, haken Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Çapa, Aydınus tecrübesinde bir hakeme bu yönetimin yakışmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bizim açımızdan üzücü bir sonuç. Takımımı tebrik etmek istiyorum. 60 dakikaya yakın 10 kişi oynadık ve iyi bir görüntü vardı. Bu akşam iyi organize olan bir Kasımpaşa vardı. Türkiye'nin en iyi 3 hakeminden birisi Fırat Aydunus'un böyle bir maç yönetmesi bizi üzdü. Takdir haklarını tamamen rakipten yana kullandı. Aytaç'a maç başında verdiği kartı, Başakşehirli futbolcuların faullerinde vermedi. Onlara da verse sıkıntı yok. Özellikle Fırat Aydunus'un bunu yapması bizi çok üzdü."