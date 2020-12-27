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HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehirSON DAKİKA! Başakşehir Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN! Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Başakşehir - Kasımpaşa

Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde Başakşehir 5, Kasımpaşa ise 2 maçtır 3 puana hasret. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören oyunculardan İrfan Can Kahveci maçta forma giyemiyor, cezası kaldırılan Rafael ise sahada...

SON DAKİKA! Başakşehir Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN! Başakşehir Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

STAT: Fatih Terim
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: BeIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen
YEDEKLER: Ahmed Said, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Azubuike, Deniz, Ponck, Crivelli, Kerim, Uğur
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic
YEDEKLER: Erdem, Ahmet, Eren, Feyzi, Doğucan, Carius, Hasan, Yasin, Varsa, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MAÇTAN NOTLAR

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puana sahip. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI

Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek. Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak. Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

SKTREL SINIRDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.

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