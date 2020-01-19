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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı Funda Arar, eşi Febyo Taşel ve arkadaşlarıyla birlikte geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de bir mekanda görüntülendi. Çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan sabaha karşı ayrıldı.

Keyifli geçen yemek sonrası Funda Arar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arar, şubat ayında sevenlerinin karşısına maxi single’la çıkmaya hazırlandığını söyledi.

"KISMET BU İŞLER"

Muhabirlerin, "Yeniden anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Funda Arar, "Kısmet bu işler, öyle bir plan yok şu an" diyerek cevap verdi.