Funda Arar: Gerçek aşklar unutulmaz

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, yeni şarkısı 'Unutulmuyor’ ile müzikseverlerle bir kez daha buluşuyor. Söz ve müziğine genç besteci Hüseyin Mehmedoğlu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini Ozade yaptı.

Şarkıyla alakalı soruları yanıtlayan Funda Arar, "Şarkının adı ‘Unutulmuyor’… Sizce de aşklar unutulmaz mı?’" sorusuna "Gerçek aşk öyle kolay unutulmaz. Unutulmaya yüz tutsa bile iz bırakır. Ama o gerçek aşklardan da günümüzde pek kaldığı söylenemez’’ diye cevap verdi. Maltepe’de eski bir teneke fabrikasında çekilen şarkının klibini Kemal Başbuğ yönetti. Unutulmuyor, Bomonti Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.