Şıklığıyla göz kamaştıran Funda Arar, zamanla insanın kendi proporsiyonunu oturttuğunu ve buna bağlı olarak insanların ne kadar dayanıklı olduğunu, yakışabileceğini veya yakışamayacağını anlayabildiğini söyledi.

Cadde'nin haberine göre, yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen Funda Arar, “Yaşlanmak kaçınılmazdır. Onun insanı doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Önemli olan yaşlanmak yada ihtiyarlamak değil; önemli olan güzel yaş almak, ruhunun her zaman genç kalması bile çocuk kalması, o çocuk ruhluyla yaşamak. Derin yüz buruşmuş, deriniz buruşmuş, kamburunuz çıkmış falan onlar değil. Önemli olan ruhunuz her zaman çocuk kalması. O zaman hiçbir şey sana durduramaz. Onun yaşta her şeyi onunla birlikte.” şeklinde konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuar hazırladığını söyleyen Arar, dinleyicileriyle buluşacağı için heyecanlı olduğu söyledi.

