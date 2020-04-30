Futbol maçları futbol ligleri ne zaman başlayacak? Serie A, Premier Lig, La Liga, Bundesliga ne olacak

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada spor aktivitelerini durdururken aradan geçen sürede liglerin geleceği de belli olmaya başladı. Fransa ve Hollanda'da tüm spor aktiviteleri iptal edilirken diğer ülkelerde de planlar şekilleniyor. İşte ülke ülke futbolda liglerin geleceği...

TÜRKİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı ve Süper Lig kulüp başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ülkemizdeki liglerin geleceğiyle ilgili senaryolar konuşuldu. En muhtemel senaryo olarak 12-13-14 Haziran'da futbol maçlarının başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü açıklandı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, maçların seyircisiz olacağını ve tek şehirde oynamanın ise gündemde olmadığını dile getirirken nihai kararın mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek toplantıda alınacağını duyurdu.

FRANSA

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol sezonunun devam etmeyeceğini dile getirmişti. Ülkede bu açıklamanın ardından belirsizlik ortamı oluştu. Liglerin şu anki haliyle mi tescil edileceği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Olympique Lyon'un maçlarını nerede oynayacağı henüz bilinmiyor.

Fransa'da 1. ve 2. Lig'in bağlı olduğu Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) yönetimi, maçları 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedefliyordu ancak Philippe'in eylüle kadar büyük spor organizasyonlarının yasaklandığını duyurması bu ihtimali ortadan kaldırdı. Fransız basınında yer alan haberlere göre LFP, Başbakan Philippe'in bu kararını "sürpriz" olarak karşıladı. Zira LFP, 11 Mayıs'ta antrenmanları başlatmayı planlarken, bazı kulüpler de oyuncularına tedbir amaçlı koronavirüs testi uygulamaya başlamıştı.

ALMANYA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) yeniden başlaması için bugün Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre 1. ve 2. Futbol Liglerinin yeniden başlaması konusunda Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) hazırladığı "test ve hijyen tasarısına" Çalışma Bakanlığı onay verdi. Rheinische Post gazetesinin haberinde de eyaletlerin spor bakanlarının yaptıkları toplantıda, 1. ve 2. Futbol Liglerinin mayıs ortasında veya sonunda yeniden başlayabileceği yönünde olumlu sinyallerin verildiği ifade edildi.

İSPANYA

İspanya'da hükümet, "kademeli normale geçiş" için 4 aşamalı ve en az 8 hafta sürecek bir takvim açıklarken La Liga'da toplu antrenmanların başlamasına izin verileceğini de duyurdu. İlk aşamada futbolcuların, teknik heyetin ve diğer kulüp çalışanlarının tamamının Kovid-19 testinden geçirilmesi, ardından mayıs ayında ilk, küçük gruplar halinde sonrasında da takım olarak antrenmanlara başlanılması öngörülüyor. La Liga kurumu yetkilileri, salgınla mücadelede iyiye doğru gidişat olması halinde 6 Haziran'da liglerin başlatılmasını ve maçların seyircisiz oynatılmasını planlıyor.

HOLLANDA



Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB),24 Nisan tarihinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, liglerde şampiyon çıkmayacağı, küme düşme ve yükselme olmayacağı belirtildi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takımların ise mevcut puan durumuna göre belirlendiği kaydedildi. Buna göre, lider Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ön elemelerde mücadele edecek.

İNGİLTERE

İlk etapta toplumsal bağışıklık kaazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, hayatını kaybeden insan sayısının 300 bine ulaşabileceği raporunun üzerine geri adım atmış ve 23 Mart'ta halkın evden çıkmasına sınırlama getirmişti. 16 Nisan'da süresi dolan uygulamaya 3 hafta daha uzatma gelirken futboldaki belirsizlik ise sürüyor. Üç Premier Lig ekibi tesislerini antrenmanlara açarken yetkililer sezonun kurtarılması şeklinde planlar yapıyor.

DailyMail'de yer alan habere göre İngiltere Futbol Federasyonu, sezonun tamamlanması için senaryolar üzerine çalışıyor. Ortaya çıkan son senaryoya göre maçların 1 Haziran'da başlayarak 6 hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Sezonun böyle tamamlanması durumunda yeni sezonun da zamanında başlayabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Premier Lig yönetimi maçların seyircisiz oynanmasını istiyor.

BELÇİKA

47 bin kişinin koronavirüse yakalandığı Belçika'da 4 Mayıs'ta kreşlerin, okulların ise 18 Mayıs'ta kademeli olarak açılması, kısmi tecritin üç aşamada kaldırılması planlanıyor. Futbolda ise federasyon, daha önceki tescil kararından geri adım atmıştı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre yaşanan son gelişmelerin ardından 4 Mayıs'ta Belçika Pro League ekiplerinin de katılacağı bir oylama yapılacak. Ligin kaderi bu toplantıda belli olacak. Eğer lig tescil edilirse normal sezonun bitimine 1 hafta kalan Belçika Pro Lig'de play-off etabı oynanmayacak ve 29 maçın ardından 70 puanla ligin zirvesinde yer alan Club Brugge tarihindeki 16. şampiyonluğu elde etmiş olacak.

İTALYA

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun kaldığı yerden yeniden başlaması ihtimalinin azaldığını belirtti. Spadafora, "Ligin yeniden başlamasına ilişkin yolun daraldığını görüyorum. Ligin güvenli bir şekilde ağustosa kadar sona ereceği program dahilinde organize edilmesini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun kaldığı yerden devam etmesi konusunda ısrarcı olan Serie A kulüplerinin fikir değiştirebileceğine işaret eden Spadafora, şunları kaydetti:

"Lega Serie A'nın (Lig Birliği) bir sonraki toplantısında bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Kulüplerin büyük kısmı, bizden bu sezonu bütünüyle durdurmamızı ve gelecek yılki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmayı isteyebilir."

Maçların yeniden başlaması konusunda hükümete ve Başbakan'a baskı yapmanın faydasız olduğunun altını çizen Bakan Spadaforo, bilim kurulundan gelecek yönlendirmelere göre 18 Mayıs'tan sonra antrenmanlara başlamaya izin verilebileceğini, ligin 15 Haziran'da başlayıp başlamayacağını anlamak için bir süre daha beklemeleri gerektiğini ifade etti. Spadafora, maçların yeniden başlaması durumunda kesinlikle seyircisiz oynanacağını da aktardı.

ÇEKYA

Çekya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin 25 Mayıs'ta başlaması planlanıyor. Çekya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hükümetin salgın tedbirlerini gevşetmesi sebebiyle birinci ve ikinci lig karşılaşmalarına 25 Mayıs'ta devam edilmesinin planlandığı duyuruldu.

Kulüplerle 12 Mayıs'ta yapılacak toplantıda önerinin kabul edilmesi halinde liglerin söz konusu tarihte başlayacağı belirtildi. Slavia Prag, birinci ligde normal sezonun bitimine 6 hafta kala topladığı 58 puanla Viktoria Plzen'in 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

GÜNEY KORE

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri, 8 Mayıs'ta başlayacak.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonunun birinci ve ikinci lig karşılaşmalarını 8 Mayıs'ta başlatmaya karar verdiği duyuruldu.

Birinci ligde 2020 sezonunun, Jeonbuk Motors ile Suwon Bluewings arasında oynanacak mücadeleyle başlayacağı belirtildi. Karşılaşmaların ilk aşamada koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

RUSYA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Rusya Premier Lig'in haziran ayı sonunda yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi. Ligden yapılan açıklamada, maçların haziran sonunda başlatılıp, 2 Ağustos'a kadar bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Sezonun tamamlanamaması halinde alt ligden ilk iki sırasındaki takımların Premier Lig'e yükseltilmesinin düşünüldüğü aktarıldı. Bu senaryoda, küme düşme olmayacağı ve gelecek sezonun 18 takımla oynatılacağı, 2021-2022 sezonunda ise yeniden 16 takıma dönüleceği ifade edildi.

ARJANTİN

Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen karantina üçüncü defa uzatılırken futbol ligleri de iptal edildi. Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Claudio Tapia sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

UKRAYNA

Ukrayna'da yayın yapan Meta Ratings'in haberine göre Ukrayna Futbol Federasyonu her şeyin yolunda gitmesi durumunda ligi 13-14 Haziran'da başlatmayı planlıyor.

MEKSİKA

10. haftası geride kalan Meksika Liga MX'te 2019-20 sezonu iptal edilmişti. Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyururken küme düşmenin de 5 yıl boyunca kaldırığını açıklamıştı.

POLONYA

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.

TACİKİSTAN

Daha önce Belarus gibi maçların oynatılmasına karar veren Tacikistan'da birinci lig karşılaşmaları 5 Nisan'da başlamıştı. 4. hafta mücadeleleri oynanırken ligler 10 Mayıs'a kadar ertelendi. Çin'in sınır komşusu Tacikistan'da yetkili makamlar, şu ana kadar Kovid-19 vakası tespit edilmediğini ileri sürüyor.

BELARUS

Koronavirüs salgınının ülkede ciddi bir problem yaratmadığını düşünen Belarus, futbol liglerine Avrupa'da ara vermeyen tek ülke konumunda. AFP'de yer alan habere göre tepki çeken bu karar sonrasında futbolcular kadar taraftarlar da tedirgin durumda.

UEFA MAÇLARI

UEFA kendi organizasyonlarındaki maç maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı yinelenirken, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yeni bir tarihin kararlaştırılacağı da duyuruldu.

2021’de İngiltere’de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 6-31 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. EURO 2022 Futsal Şampiyonası 19 Ocak-6 Şubat 2022 tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek. Haziran ayına kadar ise hiçbir hazırlık maçına izin verilmeyecek. EURO 2020 Play-off ve Uluslar Ligi maç takvimi ise daha sonra açıklanacak.

LİGLERİN DEVAM ETTİĞİ DİĞER ÜLKELER

Türkmenistan

Tayvan

Nikaragua