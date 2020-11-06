İHA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Şike" Davası, Çağlayan Adliyesi'nde devam ediyor.

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

6 KİŞİNİN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti.

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden; Fethi Pekin, Burak Kızılhan ve avukat Naim Karakaya katıldı.