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G7 ülkelerinden Ukrayna-Rusya krizi açıklaması

G7 Dışişleri Bakanları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırlarında ve yasadışı olarak ilhak edilmiş Kırım'da Rus askeri kuvvetlerinin devam eden büyük artışından derinden endişe duyulduğu ifade edildi

G7 ülkelerinden Ukrayna-Rusya krizi açıklaması
G7'den Ukrayna ve Rusya'ya çağrı
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İHA

G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarından, Ukrayna sınırlarında ve yasadışı olarak ilhak edildiği ifade edilen Kırım'da artan Rus askeri güçleri hakkında açıklama geldi.

Bakanların, yaşanan olaylardan ve Rusya'nın bölgedeki askeri birlik sayılarını artırması nedeniyle endişeli olduklarının belirtildiği açıklamada, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak bizler, Rus askeri kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarında ve yasadışı olarak ilhak edilmiş Kırım'da devam eden büyük artışından derinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya tarafından gerçekleştirilen askeri birlik hareketlerinin habersiz olduğu ve tehdit edici faaliyetleri temsil ettiğini ifade eden Bakanlar, "Önceden haber verilmeksizin bu büyük ölçekli birlik hareketleri, tehdit edici ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri temsil eder. Rusya'yı, provokasyonlarını durdurmaya ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerginlikleri derhal yatıştırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı, imzaladığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde askeri hareketler konusundaki anlaşma taahhütlerine uymaya çağıran açıklamada, "Özellikle Rusya'yı, askeri hareketlerin şeffaflığı konusunda imzaladığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ilke ve taahhütlerini sürdürmeye ve Viyana Belgesi'nin 3. bölümü kapsamında belirlenen prosedüre yanıt vermeye çağırıyoruz" denildi.

Ayrıca G7 ülkeleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve sınırlarına olan desteklerinin tekrardan altını çizerek, "18 Mart'taki son açıklamamızı hatırlatarak, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Ukrayna’nın ihtiyatlı duruşunu destekliyoruz. Fransa ve Almanya’nın, çatışmaya kalıcı bir siyasi çözüm için ilerlemenin tek yolu olan Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasını güvence altına almak için Normandiya Süreci boyunca gösterdiği çabalara olan güçlü takdirimizin ve sürekli desteğimizin altını çiziyoruz. Tüm tarafları, AGİT’in ateşkesi onaylama ve pekiştirme önerileri konusunda Üç Taraflı Temas Grubu’na yapıcı bir şekilde katılmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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