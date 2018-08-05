GAIS - IK Brage Borlange düellosu

İsveç Superettan maçında GAIS ile IK Brage Borlange, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi GAIS 21 puanla 9. sırada, IK Brage Borlange 27 puanla 5. sırada bulunuyor. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IK Brage Borlange, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 614. İddaa'da GAIS kazanır 1.80, berabere biter 3.20, IK Brage Borlange kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

GAIS son haftadaki IK Brage Borlange müsabasında 0-0 berabere kaldı.

IK Brage Borlange ise GAIS karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan GAIS, 13 gol attı ve 11 gol yedi.

IK Brage Borlange, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. IK Brage Borlange, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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