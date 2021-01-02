Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'la karşılaşan Galatasaray iki hafta sonra puan kaybederken buna ek olarak dört şok birden yaşadı! 5 Ocak'ta Konyaspor deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda 3 oyuncu kart cezalısı durumuna düşerken Falcao da sakatlandı.

ÖNCE EMRE 'KIZARDI'

Yılbaşı gecesi yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui ve Trabzon deplasmanında sakatlanan Sofiane Feghouli'den yararlanamayan Galatasaray 51. dakikada 10 kişi kaldı. Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu VAR'da inceledi ancak kararı değişmedi.

Sarı-kırmızılılar dakikalar 54'ü gösterdiğinde ikinci kaybı yaşadı. Galatasaray'da Marcao, Gökdeniz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

FALCAO SADECE 31 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Oyuna ikinci yarının başında dahil olan Falcao 73. dakikada kendini yere bıraktı. Bir süre saha kenarında tedavi gören Kolombiyalı yıldız oyuna devam edemedi ve yerini 76. dakikada Sekidika'ya bıraktı.

KAPTAN DA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

80. dakika oynanırken Galatasaray bu kez kaptanını kaybetti. Veysel Sarı'nın faulü sonrasında saha kenarında sinirlenen tecrübeli futbolcu itirazı sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübede olmayacağı Konyaspor maçına Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao'dan yoksun çıkacak. Falcao'nun durumu ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.