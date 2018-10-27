Üst üste yaşanan sakatlıklarla baş etmeye çalışan G.Saray'a dün iyi haberler geldi... Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisine yetişmeleri kesinleşirken, Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli'nin de oynama umudu doğdu.
Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Onyekuru ile 19 Ekim'deki Bursaspor maçında sakatlanan oyunculardan Feghouli, dün düz koşulara başlarken, Fernando'nun da gelecek hafta içinde düz koşu çalışmalarına çıkabileceği belirtildi.
Galatasaray'da böylelikle sakat olan 7 oyuncudan 5'i, Fenerbahçe maçında forma giymeye hazır duruma gelecek. 28 Eylül'de sakatlanan Emre Akbaba'nın Aralık'ta sahalara dönmesi beklenirken, Schalke karşılaşmasında göğsüne top çarpması sonucu 'ciğer sönmesi' tespit edilen Nagatomo'nun durumu ise henüz netleşmedi.
EREN DİNLENDİRİLECEK
Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılı takımda Serdar Aziz'in maç kadrosunda yer alması beklenirken, Eren Derdiyok'un Fenerbahçe ve Schalke maçları göz önüne alınarak, dinlendirilmesi bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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