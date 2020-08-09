Galatasaray, bonservisi elinde bulunan Mario Götze'yi transfer hedefi olarak belirledi. El Tiempo internet sitesinde yer alan habere göre; bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa Ligi’nde de mücadele edecek olan Galatasaray, güçlü bir takım kuruyor. Arda Turan’ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar’ın yeni hedefi ise Mario Götze… Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklifin yapıldığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği ileri sürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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