Galatasaray'a müjde: Derrick Köhn'e Serie A'dan talip!

Sezon başında Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak transfer olan Derrick Köhn ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Europa Calcio'nun haberine göre; Alman ekibi, Köhn'ün 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.