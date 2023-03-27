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Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün ve biletler satışa çıktı mı?

Euro 2024 Elemeleri sonrası Süper Lig'de heyecan bu hafta başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Adana Demirspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray Adana Demirspor mücadelesine ilişkin tüm bilgiler...

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  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    Galatasaray ile Adana Demirspor, geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak olan yardım mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ve lacivert mavili taraftarların şimdiden heyecanla beklediği karşılaşmaya dair ayrıntıları derledik!
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Adana Demirspor maçı beIN Sports1'den canlı yayınlanacak.

    Mücadelenin biletleri ise henüz satışa sunulmadı...
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Kazımcan, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba

     
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

    İki takım arasında bu sezon Adana'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
  • Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Galatasaray Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıktı mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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