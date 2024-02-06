Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray'ın 6 Şubat'ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Bandırmaspor olacak. Galatasaray, bu mücadelede Bandırmaspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar ise saatler öncesinden maçı nereden izleyeceğini araştırmaya başladı. İşte maçın detayları...
Galatasaray'ın 6 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği rakibi Bandırmaspor olarak belirlendi. Bu önemli müsabaka, Galatasaray'ın kendi sahası olan Rams Stadyumu'nda gerçekleşecek. Takımların taraftarları arasında büyük bir heyecan ve coşku hakimken, futbolseverler de bu karşılaşmanın keyfini doyasıya yaşamak için hazırlıklara başladılar. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar arasında oluşan heyecanın, maçın atmosferine de yansıması bekleniyor.
GALATASARAY - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen bu maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, saatler öncesinden maçın yayınlanacağı kanalı ve yayın saatinin detaylarını araştırmaya başladılar. Galatasaray - Bandırmaspor karşılaşması bugün ( 6 Şubat ) gerçekleşecek. Rams Park'ta saat 20:45'te başlayacak olan Maçın hakemi ise Muhammet Ali Meteoğlu olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlar kadar ekranları başından canlı olarak takip etmek isteyenlerin de sayısı oldukça fazla. Galatasaray - Bandırmaspor mücadelesi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.