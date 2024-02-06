Galatasaray'ın 6 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geleceği rakibi Bandırmaspor olarak belirlendi. Bu önemli müsabaka, Galatasaray'ın kendi sahası olan Rams Stadyumu'nda gerçekleşecek. Takımların taraftarları arasında büyük bir heyecan ve coşku hakimken, futbolseverler de bu karşılaşmanın keyfini doyasıya yaşamak için hazırlıklara başladılar. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar arasında oluşan heyecanın, maçın atmosferine de yansıması bekleniyor.