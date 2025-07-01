Galatasaray, Christian Bishop'ı açıkladı!
Galatasaray MCT Technic, Christian Bishop'ı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 01.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:53
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li Christian Bishop'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2,01 metre boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bishop, geçen sezonu Çekya temsilcisi ERA Nymburk'ta geçirmişti.
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