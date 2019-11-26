Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk ediyor. Galatasaray - Club Brugge maçı; Habertürk spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da...

GALATASARAY - CLUB BRUGGE

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Ivan Kruzliak (Slovak)

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Belhanda, Feghouli, Adem

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürme peşinde! Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. p 1. PSG 4 4 0 0 10 0 10 12 2. Real Madrid 4 2 1 1 9 5 4 7 3. Club Brugge 4 0 2 2 2 8 -6 2 4. Galatasaray 4 0 1 3 0 8 -8 1

GOL ATAMAYAN TEK TAKIM

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor. Toplam 8 grupta 32 ekibin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

DİAGNE KADRODA YOK

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

284. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 283 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 110 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 422 gole engel olamadı.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Belçika temsilcileriyle oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken, 4'ünde mağlup oldu. Bu maçlarda 4 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 16 gole engel olamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarında Club Brugge ile yaptığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

TERİM YÖNETİMİNDE 77. KEZ

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.

GALİBİYETİ UNUTTU

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından istediği sonuçları alamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılılar, Brugge ile berabere kalırken, sahasında PSG'ye mağlup oldu. Galatasaray, sonrasındaki iki müsabakada Real Madrid'e yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 30 müsabakada sadece 2 kez kazanabildi. Avrupa kupalarında toplam 99 galibiyeti bulunan Galatasaray, son 11 maçta kazanamadı ve 100. galibiyet sevincini yaşayamadı

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 5 Avrupa kupası maçında gol atamadı.