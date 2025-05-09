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        Galatasaray'da Jakobs ve Sara göreve!

        Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Jakobs ve Gabriel Sara ilk 11'e dönecek.

        Giriş: 09.05.2025 - 10:20 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:20
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        Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım sürerken, Kemerburgaz'da şampiyonluk kelimesi ağızlara alınmıyor.

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        Okan Buruk 8 puanlık farka rağmen öğrencilerine uyarılarda bulunurken, henüz ipi göğüslemediklerini hatırlatıyor.

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        Trabzonspor maçı hazırlıkları aynı ciddiyetle sürerken, Buruk'un 11'i de büyük ölçüde netleşti.

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        Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda son maç 11'ine göre iki değişiklikle sahaya çıkabilir.

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        Okan Buruk sakatlık yaşayan Eren Elmalı'yı bu mücadelede riske etmeyi planlamıyor.

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        Trabzonspor karşısında Eren Elmalı'nın yerine sol bekte Ismail Jakobs'un oynaması planlanıyor.

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        Sivasspor mücadelesinde Victor Osimhen'in arkasında oynayan Alvaro Morata da kulübeye dönecek.

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        Buruk bu mücadelede 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'yı oynatmayı düşünüyor.

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        Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyla üçlü orta saha kurgusuna dönüp orta saha üstünlüğünü ele almayı düşünüyor.

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        Fenerbahçe'yle arasında 8 puanlık fark bulunan Galatasaray'ın Trabzon'da şampiyon olma ihtimali de bulunuyor.

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