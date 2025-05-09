Galatasaray'da Jakobs ve Sara göreve!
Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Jakobs ve Gabriel Sara ilk 11'e dönecek.
Galatasaray'da 5. yıldız için geri sayım sürerken, Kemerburgaz'da şampiyonluk kelimesi ağızlara alınmıyor.
Okan Buruk 8 puanlık farka rağmen öğrencilerine uyarılarda bulunurken, henüz ipi göğüslemediklerini hatırlatıyor.
Trabzonspor maçı hazırlıkları aynı ciddiyetle sürerken, Buruk'un 11'i de büyük ölçüde netleşti.
Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda son maç 11'ine göre iki değişiklikle sahaya çıkabilir.
Okan Buruk sakatlık yaşayan Eren Elmalı'yı bu mücadelede riske etmeyi planlamıyor.
Trabzonspor karşısında Eren Elmalı'nın yerine sol bekte Ismail Jakobs'un oynaması planlanıyor.
Sivasspor mücadelesinde Victor Osimhen'in arkasında oynayan Alvaro Morata da kulübeye dönecek.
Buruk bu mücadelede 10 numara pozisyonunda Gabriel Sara'yı oynatmayı düşünüyor.
Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyla üçlü orta saha kurgusuna dönüp orta saha üstünlüğünü ele almayı düşünüyor.