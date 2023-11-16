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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Nelsson ve Ndombele ayrılıklarına yeşil ışık - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Nelsson ve Ndombele ayrılıklarına yeşil ışık

        Lider gittiği Hatay deplasmanından ikinci sırada dönen Galatasaray, devre arası için çalışmalara başladı. Bazı oyuncularından katkı alamayan sarı-kırmızılılar Victor Nelsson ve Tanguy Ndombele'nin ayrılıklarına yeşil ışık yaktı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 16.11.2023 - 10:30 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:30
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        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
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        Milli ara öncesinde liderliği devralsa da 2-1'lik Hatayspor mağlubiyetiyle ikinci sıraya gerileyen Galatasaray'da şampiyonluk için kollar sıvandı. Bu yaz kadroya katılan oyunculardan şimdiye kadar verim almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde ise hata yapmak istemiyor. Galatasaray'da yetkililer zafiyet bulunan bölgeler için titizlikle çalışırken mevcutların geleceği de şekilleniyor.

        NELSSON KENDİ SONUNU HAZIRLADI

        Geçen sezon şampiyonlukta savunmasıyla şahlanan Galatasaray'da Okan Buruk ve kurmayları, takımın zayıf halkalarından biri olarak Victor Nelsson'un geçiş savunma performansını görüyordu. Buruk, bu bölgeye geniş alanda atletizmiyle fark yaratabilecek bir oyuncu isterken Victor Nelsson da hayal kırıklığı yarattı.

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        Sarı-kırmızılıların yaz kampında tavırlarıyla gündem olan Nelsson'un performansı, kulübü tatmin etmeyen transfer tekliflerinin geri çevrilmesi sonrasında daha da düştü. Özellikle Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eleştiri konusu olan Danimarkalı, Davinson Sanchez transferi sonrasında forma rekabetine girmemesiyle kendi sonunu hazırladı.

        BEKLENTİ ÇİFT HANELİ

        Yeterli süre bulamadığı için kızgın olan ve bu konudaki sitemini ülkesi basınına dile getiren Nelsson, forma giydiği maçlarda da hayal kırıklığı yarattı. Özellikle Bayern Münih maçında ikinci golden önceki pası bardağı taşıran Nelsson'un ayrılığına da yeşil ışık yakıldı.

        Yaz aylarında 12-13 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmeyen Danimarkalı oyuncu için Galatasaray'ın beklentisi çift haneli rakamlar. 7 milyon Euro'ya Kopenhag'tan transfer ettiği savunmacının değerinin daha da düşmesini istemeyen Galatasaraylı yetkililer, yaz aylarında kabul etmediği meblağların daha azına 'Evet' demek durumunda da kalabilir.

        NDOMBELE'NİN İSTANBUL MACERASI KISA SÜRÜYOR

        Galatasaray'ın transfer döneminin sonlarında kadrosuna kiralık olarak kattığı Tanguy Ndombele'nin İstanbul macerası da kısa sürecek. Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız yıldız, Okan Buruk'un gözünden artık tamamen düştü.

        Geldiğinden bu yana fiziksel açıdan oynayabilir hale bir türlü gelmeyen Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Londra ekibiyle bir araya gelerek oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arayacak.

        Oyuncunun 3.1 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar aynı zamanda Ndombele'den açılacak kontenjana da devre arasında bir takviye yapmayı planlıyor.

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