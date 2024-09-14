Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre Rize karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in tedavileri ise devam ediyor.

OSIMHEN VE JAKOBS SİFTAH YAPTI Galatasaray'ın yeni futbolcuları Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, Çaykur Rizespor mücadelesine 11 başladı. İlk maçında 11'de görev Osimhen ve Jakobs'a müsabaka öncesi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi ve tribünlere çağırdı. REKLAM Bir diğer transfer Macar futbolcu Roland Sallai ise müsabakayı tribünden takip etti.

DAVINSON SANCHEZ GOLLE DÖNDÜ Hatayaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, tedavisinin tamamlanmasının ardından milli takım arasındaki antrenmanlarda takımla çalıştı. Davinson, Rize karşılaşmasıyla 2'si Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı olmak üzere 4 müsabaka sonra 11'de başladı. Sanchez 4 maç sonra kavuştuğu Çaykur Rizespor maçında gol de attı. Tecrübeli savunmacı 3. dakikada Sara'nın ortasına çok iyi yükselerek kafayla fileleri havalandırdı. Yunus Akgün de bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de şans buldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Fernanado Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'i ile başladı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

TRİBÜNLER DOLDU Galatasaray taraftarı, Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak destek oldu. METİN OKTAY UNUTULMADI Taraftarlar ayrıca 13 Eylül'de vefat yıl dönümü olan 'Taçsız Kral' lakaplı eski futbolcuları Metin Oktay için tribünlere 'Taçsız kral, tek aşkıydı Galatasaray, senin gibi Cimbomluyu unutur mu bu taraftar?' ve 'Seni sevenleri bir kez üzdün 13.09.1991' pankartları astı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve eski sporcusu Prof. Dr. Nur Danişmend için de maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.