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        Galatasaray'da sıcak transfer gelişmesi!

        Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Kanat ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ve Philip Billing için girişimlerini sürdürüyor.

        Giriş: 10.09.2024 - 14:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:36
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        Galatasaray, hem dörtlü savunmada orta sahada hem de üçlü savunma kurgusunda sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle Nicola Zalewski için bastırıyor.

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        Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek Zalewski için İtalyan ekibine 8 milyon Euro öneren Galatasaray, Polonyalı futbolcuyla da anlaşma zemini arıyor.

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        Daha önce Victor Osimhen transferinde de devreye giren aracı menajer George Gardi'ye yetki veren sarı-kırmızılılar, Roma'da 350 bin Euro yıllık ücret kazanan Zalewski'yi daha yüksek bir ücret ile Türkiye'ye ikna etmeyi planlıyor.

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        Galatasaray'ın Zalewski'ye yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklif yaptığı belirtildi.

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        Hem merkezde hem de sağ kanatta oynayabilmesi nedeniyle Eric-Junior Dina Ebimbe'yi de gündemine alan Galatasaray hem oyuncu hem de Eintracht Frankfurt'la görüşmelerini sürdürüyor.

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        Alman ekibinin Temmuz 2023'te 6,5 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı 23 yaşındaki orta sahanın Eintracht ile 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Ebimbe'yi gelecek planları arasında gören Alman ekibi ise Fransız yıldız için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray ise mecburi satın alma maddesinin de yer aldığı bir kiralama teklifi üzerinden görüşmeler yürütüyor.

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        Galatasaray Ebimbe transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda ise alternatif olarak çalışmalarını da yürütüyor.

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        Sarı-kırmızılılar daha önce de gündeme gelen Nijerya asıllı Danimarkalı orta saha Philip Billing için de bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

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        Geçen sezon Bournemouth'ta 29 karşılaşmada görev yapan Billing bu sezon ise şimdiye kadar sadece 6 dakika süre alabildi.

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