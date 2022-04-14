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Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

Bu sezon 15 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da, sezon sonu ciddi hareketlilik yaşanacak. 9 oyuncunun sözleşmesi biterken, kiralık gönderilen 17 futbolcu da takıma dönecek. İşte detaylar

  • 01
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak. Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak.
  • 02
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Galatasaray'da Haziran ayı itibari ile 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. İşte sezon sonu veda edilecek isiler:
  • 03
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Arda Turan
  • 04
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Babel
  • 05
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Feghouli
  • 06
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Fatih Öztürk
  • 07
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Semih Kaya
  • 08
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Bartuğ Elmaz (Marsilya ile anlaştı)
  • 09
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Kiralık olarak kadroya katılan 3 ismin de satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sezon sonu takımlarına dönecek isimler: 
  • 10
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Pena > Barcelona
  • 11
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Pulgar > Fiorentina
  • 12
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Halil Dervişoğlu > Brentford

    (Halil'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi)
  • 13
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    17 İSİM DÖNÜYOR

    Galatasaray'da sezon sonunda 17 futbolcu ise kiradan dönecek. Yunus Akgün, Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Sekidika ve Ozonrwafor yeni sezonda kadroda olacak.
  • 14
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Al Taawon’a kiralanan Christian Luyindama’nın ise satış opsiyonu zorunlu değil. Suudi Arabistan ekibi, Demokratik Kongolu stoperi kadroda düşünmez ise Luyindama’da sarı kırmızılı takıma dönebilir.
  • 15
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Alt liglere kiralanan 7 genç futbolcu da önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Atalay Babacan, Abdussamed Karnucu, Erkan Süer, Süleyman Luş, Berk Balaban, Ali Yavuz ile Gökhan Güney sezon başı kampında olacak.
  • 16
    Galatasaray'da yeni sezon planları | 9 futbolcuya veda edilecek

    Devre arasında sözleşmesi yabancı sayısı nedeniyle geçici fesih edilen Mbaye Diagne de yeni sezonda kadroda yer alabilir. (TRT Spor)

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