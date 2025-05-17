Galatasaray'da yıldızlar üste eklenecek

Üst üste üçüncü şampiyonluk için geri sayımını sürdüren Galatasaray’da hazırlıklar başladı.

Kayserispor’u konuk edecek Galatasaray, rakibini mağlup ederek seyircisi önünde şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Kayserispor karşısında alınacak 1 puan Galatasaray’ı üst üste üçüncü, toplamda 25. Şampiyonluğuna taşıyacak.

Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluk coşkusunu belli bir döneme yayarak yaşayacak.

Türkiye’nin ilk beş yıldızlı kulübü olacak Cimbom’da yıldız hazırlıkları da başladı.

Sezona 1 milyon forma hedefiyle çıkan sarı-kırmızılılar önce mevcut forma stoklarını eritmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Avrupa’nın diğer kulüplerinde de olduğu gibi ilk başta yeni yıldızı mevcut yıldızların üzerine işleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp beşinci yıldızı ilerleyen süreçte logonun üzerine yan yana hale getirecek.

Şimdiye kadar 800 bin adet forma satışına yaklaşan Cimbom yeni sezon formalarını ise önümüzdeki ay satışa sunacak.