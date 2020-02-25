Galatasaray, Kadıköy'deki tarihi derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç öncesi açılan pankart çok konuşulmuştu. "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart tartışma yaratırken Galatasaray yönetiminden bu konuda hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, savcılığa bu pankart için "nefret söylemi" içerdiği gerekçesiyle resmen suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'e yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle de suç duyurusu yaptı.