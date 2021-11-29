Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Brezilyalı oyuncu Felipe Melo için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, 38 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Felipe Melo'nun bu takıma gelmesi mümkün görünmüyor. Başkanımız ve Fatih Hoca'nın bir planlaması var. Genç oyuncular alıyoruz, 38 yaşındaki Melo'nun transferi olamaz..." dedi.