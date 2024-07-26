Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle: Richard Rios!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha bölgesine yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios'ı gündemine aldı. İşte detaylar...
Kadrosuna son olarak Kopenhag forması giyen Elias Jelert'i katan Galatasaray hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası sarı kırmızılı yönetim, tüm uğraşlara rağmen Wendel'in kulübü Zenit ile anlaşamadı.
MSN Brasil'de yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Palmerias forması giyen Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu için 16 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği belirtilen haberde, Brezilya ekibinin bu teklifin yükselmesini beklediği de aktarıldı.
24 yaşındaki orta saha, Palmeiras ile 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da 13 kez sırtına geçiren Rios, 2 kez gol sevinci yaşadı.