Galatasaray, pazartesi g&uuml;nk&uuml; Fenerbah&ccedil;e derbisine Slavko Vincic in atanmasının ardından harekete ge&ccedil;ti. Sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanması sonrası y&uuml;r&uuml;tmeyi durdurmak i&ccedil;in Tahkim Kurulu na itirazda bulundu. Galatasaraylı yetkililer ayrıca, yabancı hakem kararıyla ilgili olarak TFF&rsquo;ye ihtarname niteliğinde bir de yazı yazdı. YABANCI HAKEM S&Uuml;RECİNDE NELER YAŞANDI? Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanmasına karşı &ccedil;ıkarken, TFF, Galatasaray ve Fenerbah&ccedil;e başkanlarını toplantıya davet etmişti. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun &Ouml;zbek bu toplantıya katılmamıştı. TFF, &ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; ise derbiye yabancı hakem atanacağını a&ccedil;ıklamıştı. Sarı-kırmızılılar, TFF nin bu kararının ardından resmi sitesinden sert bir a&ccedil;ıklama yayımlamıştı. A&ccedil;ıklamada şu ifadelere yer verilmişti: T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu, g&ouml;reve geldiği g&uuml;nden bug&uuml;ne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir. Se&ccedil;ildiği ilk g&uuml;n kul&uuml;p başkanlarının PFDK ya sevk edilmeyeceğini s&ouml;yledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kul&uuml;p başkanlarının bir araya geldiği toplantıda Bundan sonra ortamı geren a&ccedil;ıklama olursa karşısında beni bulur dediği g&uuml;n&uuml;n akşamı rakip kul&uuml;p asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses &ccedil;ıkaramayan, Ben olduğum s&uuml;rece yabancı hakem olmayacak dedikten birka&ccedil; ay sonrasında Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz diyen, bug&uuml;n ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının i&ccedil;ine d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır. Yukarıda sıraladığımız tutarsız s&ouml;ylemlerin &uuml;st&uuml;ne TFF nin, kritik ma&ccedil;ımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam &ccedil;alışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan pazartesi g&uuml;n&uuml; oynanacak ma&ccedil;ımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı nın bug&uuml;n yaptığı basın a&ccedil;ıklamasında duyurulmuştur. Bu vesileyle TFF ye aşağıdaki soruları y&ouml;neltiyoruz: 1. Bahsi ge&ccedil;en hakem MHK Talimatı gereği 2024 &ndash; 2025 sezonuna dair lisans &ccedil;ıkartmış, vize &uuml;cretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu na bu evraklarını ibraz etmiş midir? 2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen &Uuml;st Klasman Hakemi Kadro Listesi nin i&ccedil;inde yer almış mıdır? 3. Yine MHK Talimatı uyarınca m&uuml;sabakalarda g&ouml;rev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır? Bu soruların yanıtları a&ccedil;ıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri &uuml;zerinden yapılan &ouml;n hazırlıkları g&ouml;r&uuml;yoruz. T&uuml;m &ccedil;alışmaların bu ma&ccedil;ta rakibimizin lehine bir sonu&ccedil; yaratmak, eğer bu olmazsa, daha &ouml;nce &ouml;rneklerini yaşadığımız gibi, ma&ccedil;ı bitirtmeme &ccedil;abası olduğunun farkındayız. T&uuml;rk spor kamuoyunu planlanmış bu organize k&ouml;t&uuml;l&uuml;ğe, kardeşi kardeşe kırdırma &ccedil;abasına karşı yek v&uuml;cut olmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, t&uuml;m enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır. Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır! T&uuml;rkiye Futbol Federasyonu nu, eğer ger&ccedil;ekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine t&uuml;m kul&uuml;pler i&ccedil;in adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz. Bir kul&uuml;b&uuml;n federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazge&ccedil;in, T&uuml;rk futbolu i&ccedil;in gerekeni yapın!