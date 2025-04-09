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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'dan Tekno Kanguru ile sponsorluk anlaşması! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Tekno Kanguru ile sponsorluk anlaşması!

        Galatasaray, SSK Management'ın dijital yatırımı Tekno Kanguru ile yerel iş ve sosyal güvenlik yasalarına uyum sağlamak üzere yeni bir anlaşmaya imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:04
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        Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması!
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        Galatasaray, SSK Management’ın dijital yatırımı Tekno Kanguru ile yerel iş ve sosyal güvenlik yasalarına uyum sağlamak üzere yeni bir anlaşmaya imza attı.

        Anlaşmanın imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile SSK Management Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekno Kanguru Kurucusu Sertaç Sedat Köksal’ın katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirildi.

        Anlaşmaya göre; Galatasaray, Tekno Kanguru ile çalışma hayatına ilişkin yasal mevzuatın tüm riskli işlemlerini dijitalleştirecek.a

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