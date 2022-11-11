Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

Hafta sonunda Başakşehir'le karşılaşacak olan Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesi gündem transfer... Sarı-kırmızılılar devre arasında yerli rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı

ABONE OL
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Galatasaray'da gündem transfere döndü... Hafta sonunda Başakşehir'le karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada transfere yoğunlaşacak.

     
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Ligin ilk yarısında 8+3 kuralına uymakta zorlanan sarı-kırmızılıların önceliği ise yerli oyuncular olacak. Galatasaray'ın transfer listesi ise yıldızlarla dolu!

     
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    İLK HEDEF CENGİZ ÜNDER

    Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Marsilya'daki geleceği belirsiz olan Cengiz Ünder... 
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Yaz transfer döneminde de teklif yapılan milli futbolcu, o dönem için Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini iletmişti.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Igor Tudor tarafından 11'de çok süre verilmeyen 25 yaşındaki Cengiz'in kiralık olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtilirken sarı-kırmızılıların bu transfer için devrede olduğu belirtildi.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Bu sezon Ligue 1'de sadece 6 maçta ilk 11'de forma şansı bulan milli futbolcu toplamda ise 19 maçta oynadı; 1 golün hazırlayıcısı oldu.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

    Fichajes.net'in haberine göre Galatasaray, tecrübeli orta saha oyuncusu için hazır kıta bekliyor.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Manchester City'nin yeni bir sözleşme teklif etmediği İlkay'ın ocak ayında da takımından bir teklif almaması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Bu nedenle sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayındaki transfer döneminde İngiliz ekibine teklif yapacak.

     
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    İlkay'ın da bu teklife sıcak bakabileceği ve Türkiye'de forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    KAAN AYHAN AŞKI ALEVLENDİ!

    Galatasaray yaz aylarında teklifler yaptığı Kaan Ayhan için kolları yeniden sıvıyor. 
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Sassuolo'da 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan bu sezon sadece 10 maçta süre alabildi; 4 mücadelede 11'de yer aldı.
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Savunmanın merkezinde, sağında ve önünde görev yapabilen tecrübeli futbolcu için Sassuolo'nun kapısı yeniden çalınacak. 
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    RIDVAN YILMAZ VE CANER ERKİN GÜNDEME GELDİ!

    Galatasaray sol bek için ise Rıdvan Yılmaz ve Caner Erkin'i gündemine alabilir...
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Rangers'a adapte olmakta zorlandığı belirtilen genç futbolcunun durumunun takip edileceği öne sürüldü.

     
  • Galatasaray'dan transfer operasyonu: Dev yerli harekatı!

    Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkış yakalayan Caner Erkin'in de gündemde olduğu iddia edildi. 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.